S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Ventas-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 21.10.2021 wurde die Ventas-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 56,18 USD. Bei einem Ventas-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,780 Ventas-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 86,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,95 Prozent gesteigert.
Ventas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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