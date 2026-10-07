S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ventas-Investment von vor einem Jahr verdient

Ventas-Anlage

07.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Ventas-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 07.10.2025 wurde das Ventas-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 68,85 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 14,524 Ventas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (81,86 USD), wäre das Investment nun 1.188,96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,90 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Ventas eine Börsenbewertung in Höhe von 41,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net