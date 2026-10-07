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Ventas-Anlage

S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ventas-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Ventas-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ventas Inc.
72.50 EUR 0.18 EUR 0.25 %
Charts | News | Analysen

Am 07.10.2025 wurde das Ventas-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 68,85 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 14,524 Ventas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (81,86 USD), wäre das Investment nun 1.188,96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,90 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Ventas eine Börsenbewertung in Höhe von 41,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.09.19 Ventas Equal Weight Barclays Capital
04.05.18 Ventas Market Perform BMO Capital Markets
22.03.17 Ventas Hold SunTrust
21.11.16 Ventas Neutral Mizuho
13.07.16 Ventas Hold Argus Research Company

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