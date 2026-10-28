S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ventas von vor 10 Jahren verdient

Ventas-Anlage

28.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Ventas-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 28.10.2016 wurden Ventas-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ventas-Anteile an diesem Tag 66,80 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Ventas-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,970 Ventas-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ventas-Aktie auf 83,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.247,60 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,76 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Ventas eine Börsenbewertung in Höhe von 42,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net