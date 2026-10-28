S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ventas von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Ventas-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Am 28.10.2016 wurden Ventas-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ventas-Anteile an diesem Tag 66,80 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Ventas-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,970 Ventas-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ventas-Aktie auf 83,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.247,60 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,76 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Ventas eine Börsenbewertung in Höhe von 42,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ventas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ventas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen