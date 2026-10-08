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Rentable Verisk Analytics A-Anlage?

S&P 500-Papier Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verisk Analytics A von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Verisk Analytics A-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verisk Analytics Inc (A)
151.00 EUR 4.00 EUR 2.72 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Verisk Analytics A-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Verisk Analytics A-Anteile an diesem Tag bei 243,48 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Verisk Analytics A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,071 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6.927,88 USD, da sich der Wert einer Verisk Analytics A-Aktie am 07.10.2026 auf 168,68 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 30,72 Prozent.

Zuletzt verbuchte Verisk Analytics A einen Börsenwert von 21,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14.07.17 Verisk Analytics A Market Perform BMO Capital Markets
09.05.17 Verisk Analytics A Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.17 Verisk Analytics A Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.15 Verisk Analytic a Sell UBS AG
21.07.15 Verisk Analytic a Sell UBS AG

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