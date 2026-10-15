S&P 500-Papier Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Verisk Analytics A von vor 3 Jahren angefallen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Verisk Analytics A-Investment verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Am 15.10.2023 wurden Verisk Analytics A-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Verisk Analytics A-Anteile 247,60 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Verisk Analytics A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,404 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 14.10.2026 72,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 180,58 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 27,07 Prozent verkleinert.
Verisk Analytics A war somit zuletzt am Markt 23,02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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