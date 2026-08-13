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Verizon-Investment

S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verizon von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Verizon-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Verizon-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 55,52 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,801 Verizon-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2026 88,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,36 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,10 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Verizon eine Marktkapitalisierung von 201,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
05.11.20 Verizon overweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.19 Verizon Sector Perform RBC Capital Markets
23.04.19 Verizon buy Goldman Sachs Group Inc.
04.09.18 Verizon Equal Weight Barclays Capital
11.05.18 Verizon overweight JP Morgan Chase & Co.

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