S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verizon von vor 5 Jahren verloren

Verizon-Investment

20.08.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Verizon-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Verizon -Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 55,52 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,801 Verizon-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2026 88,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,36 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,10 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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