Profitable Vertiv-Investition?

S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

03.06.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vertiv-Aktien verdienen können.

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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Vertiv-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 19,80 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 505,051 Vertiv-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Vertiv-Aktien wären am 02.06.2026 168.934,34 USD wert, da der Schlussstand 334,49 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1.589,34 Prozent. Der Börsenwert von Vertiv belief sich jüngst auf 124,07 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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