S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Rentable Vertiv-Anlage?

28.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Vertiv-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Vertiv-Papier statt. Der Schlusskurs des Vertiv-Papiers betrug an diesem Tag 25,70 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Vertiv-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 389,105 Vertiv-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (208,56 USD), wäre das Investment nun 81.151,75 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 711,52 Prozent angezogen.

Insgesamt war Vertiv zuletzt 80,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net