S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vertiv-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Langfristige Anlage

Vor Jahren Vertiv-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.06.2025 wurde das Vertiv-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 122,32 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die Vertiv-Aktie investiert hat, hat nun 81,753 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.06.2026 auf 318,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26.023,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 160,24 Prozent vermehrt.

Vertiv markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 137,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net