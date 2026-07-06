S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vertiv von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Vertiv-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Vor 5 Jahren wurde die Vertiv-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 27,19 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Vertiv-Aktie investiert hat, hat nun 36,778 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Vertiv-Aktie auf 305,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.238,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.023,87 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Vertiv betrug jüngst 122,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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