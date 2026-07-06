S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vertiv von vor 5 Jahren abgeworfen

Langfristige Investition

16:00

Bei einem frühen Vertiv-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde die Vertiv -Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 27,19 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Vertiv-Aktie investiert hat, hat nun 36,778 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Vertiv-Aktie auf 305,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.238,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.023,87 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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