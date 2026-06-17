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S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Vertiv-Anleger freuen

18.06.26 16:36 Uhr
S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Vertiv-Anleger freuen | finanzen.net

Vertiv-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Vertiv-Dividende aus.

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Vertiv Holdings
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Vertiv am 17.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,17 USD vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 54,55 Prozent. Vertiv zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 66,60 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 57,82 Prozent.

Entwicklung der Vertiv-Dividendenrendite

Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Vertiv-Papiers 0,11 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,10 Prozent.

Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren blieb der Vertiv-Aktienkurs im -Handel konstant. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Vertiv-Aktienkurs haben sich nahezu deckungsgleich entwickelt.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Vertiv

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,22 USD aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verschlechterung auf 0,07 Prozent bedeuten.

Vertiv-Fundamentaldaten

Vertiv ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 114,610 Mrd. USD. Das Vertiv-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 47,49. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Vertiv auf 10,230 Mrd.USD, das EPS machte 3,41 USD aus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

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