S&P 500-Papier Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vulcan Materials von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vulcan Materials-Aktie gebracht.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Vulcan Materials-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Vulcan Materials-Papier an diesem Tag 110,43 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Vulcan Materials-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,056 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Vulcan Materials-Aktie auf 257,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.332,97 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 133,30 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Vulcan Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 33,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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