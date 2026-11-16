S&P 500-Papier Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vulcan Materials von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Vulcan Materials-Einstiegs gewesen.
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Vor 10 Jahren wurde das Vulcan Materials-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 130,29 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Vulcan Materials-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76,752 Vulcan Materials-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 21.385,37 USD, da sich der Wert einer Vulcan Materials-Aktie am 13.11.2026 auf 278,63 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 21.385,37 USD, was einer positiven Performance von 113,85 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Vulcan Materials einen Börsenwert von 35,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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