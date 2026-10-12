S&P 500-Papier Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vulcan Materials-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Vulcan Materials gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Vulcan Materials-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 170,83 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,585 Vulcan Materials-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 143,17 USD, da sich der Wert einer Vulcan Materials-Aktie am 09.10.2026 auf 244,58 USD belief. Das entspricht einem Plus von 43,17 Prozent.
Jüngst verzeichnete Vulcan Materials eine Marktkapitalisierung von 31,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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