S&P 500-Papier Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vulcan Materials-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Langfristige Performance

12.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Vulcan Materials gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurde das Vulcan Materials -Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 170,83 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,585 Vulcan Materials-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 143,17 USD, da sich der Wert einer Vulcan Materials-Aktie am 09.10.2026 auf 244,58 USD belief. Das entspricht einem Plus von 43,17 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vulcan Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vulcan Materials

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung