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Langfristige Performance

S&P 500-Papier Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vulcan Materials-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Vulcan Materials gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vulcan Materials Co.
212.60 EUR -0.50 EUR -0.23 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das Vulcan Materials-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 170,83 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,585 Vulcan Materials-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 143,17 USD, da sich der Wert einer Vulcan Materials-Aktie am 09.10.2026 auf 244,58 USD belief. Das entspricht einem Plus von 43,17 Prozent.

Jüngst verzeichnete Vulcan Materials eine Marktkapitalisierung von 31,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.01.19 Vulcan Materials Buy Deutsche Bank AG
13.12.17 Vulcan Materials Overweight Barclays Capital
26.10.16 Vulcan Materials Buy SunTrust
12.07.16 Vulcan Materials Outperform RBC Capital Markets
09.06.16 Vulcan Materials Neutral Alembic Global Advisors

Information

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