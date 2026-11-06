S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Wabtec-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Die Wabtec-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 94,21 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Wabtec-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,615 Wabtec-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (278,48 USD), wäre die Investition nun 2.955,95 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 195,59 Prozent gesteigert.
Wabtec war somit zuletzt am Markt 49,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Wabtec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wabtec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen