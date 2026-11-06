S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor 5 Jahren abgeworfen

Profitable Wabtec-Anlage?

06.11.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Wabtec-Aktie Investoren gebracht.

Die Wabtec-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 94,21 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Wabtec-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,615 Wabtec-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (278,48 USD), wäre die Investition nun 2.955,95 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 195,59 Prozent gesteigert.

Wabtec war somit zuletzt am Markt 49,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net