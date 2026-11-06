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Profitable Wabtec-Anlage?

S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Wabtec-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)
251.00 EUR -1.00 EUR -0.40 %
Charts | News | Analysen

Die Wabtec-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 94,21 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Wabtec-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,615 Wabtec-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (278,48 USD), wäre die Investition nun 2.955,95 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 195,59 Prozent gesteigert.

Wabtec war somit zuletzt am Markt 49,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.01.19 Wabtec Outperform Cowen and Company, LLC
05.10.18 Wabtec Peer Perform Wolfe Research
25.07.18 Wabtec Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.05.18 Wabtec Outperform Cowen and Company, LLC
23.04.18 Wabtec Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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