S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wabtec von vor 3 Jahren abgeworfen

Wabtec-Investition

30.10.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Wabtec-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Wabtec-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 105,54 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,948 Wabtec-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 270,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 285,56 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 170,57 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Wabtec belief sich zuletzt auf 47,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net