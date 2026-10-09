S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wabtec von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Wabtec-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurde das Wabtec-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 89,67 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,115 Wabtec-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 313,15 USD, da sich der Wert eines Wabtec-Papiers am 08.10.2026 auf 280,80 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 213,15 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Wabtec belief sich jüngst auf 47,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Wabtec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wabtec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen