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S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wabtec von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Wabtec-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)
249.00 EUR -1.40 EUR -0.56 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das Wabtec-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 89,67 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,115 Wabtec-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 313,15 USD, da sich der Wert eines Wabtec-Papiers am 08.10.2026 auf 280,80 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 213,15 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Wabtec belief sich jüngst auf 47,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.01.19 Wabtec Outperform Cowen and Company, LLC
05.10.18 Wabtec Peer Perform Wolfe Research
25.07.18 Wabtec Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.05.18 Wabtec Outperform Cowen and Company, LLC
23.04.18 Wabtec Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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