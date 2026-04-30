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Rentables Wabtec-Investment?

S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wabtec-Investment von vor 10 Jahren verdient

01.05.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Wabtec-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)
225,10 EUR 0,90 EUR 0,40%
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Heute vor 10 Jahren wurde das Wabtec-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Wabtec-Aktie 82,93 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,058 Wabtec-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.254,43 USD, da sich der Wert einer Wabtec-Aktie am 30.04.2026 auf 269,89 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 225,44 Prozent angewachsen.

Alle Wabtec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)

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DatumRatingAnalyst
29.01.2019Wabtec OutperformCowen and Company, LLC
05.10.2018Wabtec Peer PerformWolfe Research
25.07.2018Wabtec BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.05.2018Wabtec OutperformCowen and Company, LLC
23.04.2018Wabtec BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
29.01.2019Wabtec OutperformCowen and Company, LLC
25.07.2018Wabtec BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.05.2018Wabtec OutperformCowen and Company, LLC
23.04.2018Wabtec BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
21.02.2018Wabtec HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
05.10.2018Wabtec Peer PerformWolfe Research
26.07.2017Wabtec Mkt PerformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst

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