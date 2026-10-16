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Lohnender Wabtec-Einstieg?

S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wabtec-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Wabtec eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)
255.50 EUR 1.50 EUR 0.59 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde das Wabtec-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Wabtec-Aktie bei 80,83 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Wabtec-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,372 Wabtec-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.560,06 USD, da sich der Wert eines Wabtec-Anteils am 15.10.2026 auf 287,76 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 256,01 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Wabtec eine Börsenbewertung in Höhe von 48,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.01.19 Wabtec Outperform Cowen and Company, LLC
05.10.18 Wabtec Peer Perform Wolfe Research
25.07.18 Wabtec Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.05.18 Wabtec Outperform Cowen and Company, LLC
23.04.18 Wabtec Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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