S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wabtec-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Wabtec eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurde das Wabtec-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Wabtec-Aktie bei 80,83 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Wabtec-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,372 Wabtec-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.560,06 USD, da sich der Wert eines Wabtec-Anteils am 15.10.2026 auf 287,76 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 256,01 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Wabtec eine Börsenbewertung in Höhe von 48,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Wabtec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wabtec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen