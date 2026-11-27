Lukrative Wabtec-Investition?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Wabtec-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Wabtec-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 116,73 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Wabtec-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,567 Wabtec-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 287,59 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2.463,72 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 146,37 Prozent gleich.

Insgesamt war Wabtec zuletzt 48,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net