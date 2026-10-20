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Lohnendes WEC Energy Group-Investment?

S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WEC Energy Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen WEC Energy Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WEC Energy Group Inc
95.00 EUR -1.50 EUR -1.55 %
Charts | News | Analysen

Am 20.10.2016 wurde die WEC Energy Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das WEC Energy Group-Papier bei 58,06 USD. Bei einem WEC Energy Group-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 172,236 WEC Energy Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 107,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.429,21 USD wert. Das entspricht einem Plus von 84,29 Prozent.

WEC Energy Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 35,44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.09.18 WEC Energy Group Sector Outperform Scotia Howard Weil
02.02.17 WEC Energy Group Neutral Mizuho
09.05.16 WEC Energy Group Neutral UBS AG
14.12.15 WEC Energy Group Buy Deutsche Bank AG
21.10.15 WEC Energy Group Equal Weight Barclays Capital

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