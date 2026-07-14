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Lukrative WEC Energy Group-Investition?

S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WEC Energy Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen WEC Energy Group-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WEC Energy Group Inc
98.00 EUR -0.50 EUR -0.51 %
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Am 21.07.2021 wurde das WEC Energy Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die WEC Energy Group-Aktie an diesem Tag bei 92,10 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in die WEC Energy Group-Aktie investierten, hätten nun 10,858 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 112,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.222,04 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 22,20 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von WEC Energy Group belief sich zuletzt auf 36,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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04.09.18 WEC Energy Group Sector Outperform Scotia Howard Weil
02.02.17 WEC Energy Group Neutral Mizuho
09.05.16 WEC Energy Group Neutral UBS AG
14.12.15 WEC Energy Group Buy Deutsche Bank AG
21.10.15 WEC Energy Group Equal Weight Barclays Capital