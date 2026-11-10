S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WEC Energy Group von vor 5 Jahren abgeworfen

WEC Energy Group-Investition

10.11.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WEC Energy Group-Aktie Anlegern gebracht.

Am 10.11.2021 wurde die WEC Energy Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 90,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die WEC Energy Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 110,327 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.924,76 USD, da sich der Wert eines WEC Energy Group-Anteils am 09.11.2026 auf 117,15 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 29,25 Prozent gleich.

Alle WEC Energy Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net