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WEC Energy Group-Investition

S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WEC Energy Group von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WEC Energy Group-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WEC Energy Group Inc
103.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Am 10.11.2021 wurde die WEC Energy Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 90,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die WEC Energy Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 110,327 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.924,76 USD, da sich der Wert eines WEC Energy Group-Anteils am 09.11.2026 auf 117,15 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 29,25 Prozent gleich.

Alle WEC Energy Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.09.18 WEC Energy Group Sector Outperform Scotia Howard Weil
02.02.17 WEC Energy Group Neutral Mizuho
09.05.16 WEC Energy Group Neutral UBS AG
14.12.15 WEC Energy Group Buy Deutsche Bank AG
21.10.15 WEC Energy Group Equal Weight Barclays Capital

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