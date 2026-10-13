S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WEC Energy Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in WEC Energy Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Trades WEC Energy Group-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 88,98 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,238 WEC Energy Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.179,03 USD, da sich der Wert eines WEC Energy Group-Anteils am 12.10.2026 auf 104,91 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17,90 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für WEC Energy Group eine Börsenbewertung in Höhe von 33,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf WEC Energy Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WEC Energy Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen