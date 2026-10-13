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WEC Energy Group-Anlage im Blick

S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WEC Energy Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in WEC Energy Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WEC Energy Group Inc
93.50 EUR 1.50 EUR 1.63 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades WEC Energy Group-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 88,98 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,238 WEC Energy Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.179,03 USD, da sich der Wert eines WEC Energy Group-Anteils am 12.10.2026 auf 104,91 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17,90 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für WEC Energy Group eine Börsenbewertung in Höhe von 33,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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04.09.18 WEC Energy Group Sector Outperform Scotia Howard Weil
02.02.17 WEC Energy Group Neutral Mizuho
09.05.16 WEC Energy Group Neutral UBS AG
14.12.15 WEC Energy Group Buy Deutsche Bank AG
21.10.15 WEC Energy Group Equal Weight Barclays Capital

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