S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in WEC Energy Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Lohnende WEC Energy Group-Investition?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen WEC Energy Group-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden WEC Energy Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das WEC Energy Group-Papier bei 89,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die WEC Energy Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,121 Anteilen. Die gehaltenen WEC Energy Group-Anteile wären am 18.05.2026 1.218,31 USD wert, da der Schlussstand 109,55 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,83 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von WEC Energy Group bezifferte sich zuletzt auf 35,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net