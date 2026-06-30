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Profitable WEC Energy Group-Investition?

S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WEC Energy Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in WEC Energy Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WEC Energy Group Inc
101.00 EUR -2.00 EUR -1.94 %
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem WEC Energy Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die WEC Energy Group-Aktie bei 104,31 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 95,868 WEC Energy Group-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 06.07.2026 auf 116,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.181,09 USD wert. Mit einer Performance von +11,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war WEC Energy Group jüngst 38,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
04.09.18 WEC Energy Group Sector Outperform Scotia Howard Weil
02.02.17 WEC Energy Group Neutral Mizuho
09.05.16 WEC Energy Group Neutral UBS AG
14.12.15 WEC Energy Group Buy Deutsche Bank AG
21.10.15 WEC Energy Group Equal Weight Barclays Capital