S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WEC Energy Group-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in WEC Energy Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem WEC Energy Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die WEC Energy Group-Aktie bei 104,31 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 95,868 WEC Energy Group-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 06.07.2026 auf 116,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.181,09 USD wert. Mit einer Performance von +11,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war WEC Energy Group jüngst 38,74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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WEC Energy Group Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WEC Energy Group nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.18
|WEC Energy Group Sector Outperform
|Scotia Howard Weil
|02.02.17
|WEC Energy Group Neutral
|Mizuho
|09.05.16
|WEC Energy Group Neutral
|UBS AG
|14.12.15
|WEC Energy Group Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.15
|WEC Energy Group Equal Weight
|Barclays Capital