S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WEC Energy Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Profitable WEC Energy Group-Investition?

16:00

Vor Jahren in WEC Energy Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem WEC Energy Group -Papier statt. Diesen Handelstag beendete die WEC Energy Group-Aktie bei 104,31 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 95,868 WEC Energy Group-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 06.07.2026 auf 116,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.181,09 USD wert. Mit einer Performance von +11,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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