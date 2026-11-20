S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Welltower-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Welltower-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 197,58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,061 Welltower-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Welltower-Papiers auf 243,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.230,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,08 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Welltower bezifferte sich zuletzt auf 181,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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