S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Welltower-Investment gewesen.
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Vor 5 Jahren wurden Welltower-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 82,69 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 USD in die Welltower-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,093 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 223,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.697,30 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 2.697,30 USD entspricht einer Performance von +169,73 Prozent.
Welltower wurde jüngst mit einem Börsenwert von 158,93 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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