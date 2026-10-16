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Profitabler Welltower-Einstieg?

S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Welltower-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Welltower-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Welltower Inc
208.00 EUR -0.80 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Welltower-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Welltower-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 69,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Welltower-Papier investiert hätte, befänden sich nun 144,030 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.10.2026 33.793,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 234,63 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 237,94 Prozent gesteigert.

Welltower erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 167,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.05.19 Welltower Outperform BMO Capital Markets
18.05.18 Welltower Market Perform BMO Capital Markets
20.01.17 Welltower Hold SunTrust
11.01.17 Welltower Neutral Mizuho
03.11.16 Welltower Buy Mizuho

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