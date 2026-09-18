Welltower-Performance im Blick

S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Welltower von vor 10 Jahren verdient

18.09.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Welltower-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Welltower-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 73,19 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die Welltower-Aktie investiert hat, hat nun 13,663 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.173,38 USD, da sich der Wert einer Welltower-Aktie am 17.09.2026 auf 232,26 USD belief. Mit einer Performance von +217,34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt. Jüngst verzeichnete Welltower eine Marktkapitalisierung von 168,66 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net