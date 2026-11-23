S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: Über diese Dividende können sich Western Digital-Anleger freuen
Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Western Digital Aktionäre eine Dividende.
Werte in diesem Artikel
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Western Digital am 20.11.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,50 USD beschlossen. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 400,00 Prozent angehoben. Alles in allem schüttet Western Digital 184,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Western Digital-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 318,18 Prozent aufgebessert.
Ausschüttungsrendite im Blick
Am Tag der Hauptversammlung ging die Western Digital-Aktie via NASDAQ bei einem Wert von 261,11 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Western Digital-Papiers 0,09 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0,16 Prozent.
Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich
Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Western Digital via NASDAQ 652,36 Prozent erhöht. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 653,08 Prozent stärker zugenommen als der Western Digital-Kurs.
Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Western Digital
Für 2027 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,65 USD voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,25 Prozent ansteigen.
Fundamentaldaten von Western Digital
Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Western Digital beträgt aktuell 96,949 Mrd. USD. Western Digital verfügt über ein KGV von aktuell 22,20. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Western Digital einen Umsatz von 12,919 Mrd.USD sowie ein EPS von 24,28 USD.
Redaktion Finanzen.net
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