Western Union Company-Investition im Blick

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Western Union Company gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Western Union Company-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Western Union Company-Aktie bei 11,98 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 8,347 Western Union Company-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 50,67 USD, da sich der Wert eines Western Union Company-Papiers am 19.11.2026 auf 6,07 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 49,33 Prozent.

Zuletzt verbuchte Western Union Company einen Börsenwert von 1,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net