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Western Union Company-Investition

S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Western Union Company-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Western Union Company-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Western Union Company
5.54 EUR 0.19 EUR 3.47 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Western Union Company-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,08 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Western Union Company-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 123,762 Western Union Company-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Western Union Company-Aktie auf 6,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 771,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,90 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Western Union Company eine Börsenbewertung in Höhe von 1,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.01.17 The Western Union Company Sell Compass Point
08.09.16 The Western Union Company Neutral Monness, Crespi, Hardt & Co.
07.07.16 The Western Union Company Underweight Barclays Capital
15.04.16 The Western Union Company Neutral Compass Point
31.07.15 The Western Union Company Equal Weight Barclays Capital

Information

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