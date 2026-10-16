S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Western Union Company-Investment von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen Investment in Western Union Company-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Western Union Company-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,08 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Western Union Company-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 123,762 Western Union Company-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Western Union Company-Aktie auf 6,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 771,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,90 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Western Union Company eine Börsenbewertung in Höhe von 1,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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