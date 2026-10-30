S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Western Union Company von vor 5 Jahren verloren

Performance im Blick

30.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Western Union Company-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Western Union Company-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Western Union Company-Anteile bei 18,22 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,488 Western Union Company-Papiere. Die gehaltenen Western Union Company-Anteile wären am 29.10.2026 34,08 USD wert, da der Schlussstand 6,21 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 65,92 Prozent.

Western Union Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net