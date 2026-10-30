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Performance im Blick

S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Western Union Company von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Western Union Company-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Western Union Company
5.50 EUR 0.06 EUR 1.14 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Western Union Company-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Western Union Company-Anteile bei 18,22 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,488 Western Union Company-Papiere. Die gehaltenen Western Union Company-Anteile wären am 29.10.2026 34,08 USD wert, da der Schlussstand 6,21 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 65,92 Prozent.

Western Union Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.01.17 The Western Union Company Sell Compass Point
08.09.16 The Western Union Company Neutral Monness, Crespi, Hardt & Co.
07.07.16 The Western Union Company Underweight Barclays Capital
15.04.16 The Western Union Company Neutral Compass Point
31.07.15 The Western Union Company Equal Weight Barclays Capital

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