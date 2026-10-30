S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Western Union Company von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Western Union Company-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Western Union Company-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Western Union Company-Anteile bei 18,22 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,488 Western Union Company-Papiere. Die gehaltenen Western Union Company-Anteile wären am 29.10.2026 34,08 USD wert, da der Schlussstand 6,21 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 65,92 Prozent.
Western Union Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Western Union Company
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Western Union Company
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen