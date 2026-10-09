S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Western Union Company-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Western Union Company-Investmentbeispiel

09.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Western Union Company-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Western Union Company-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 20,42 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Western Union Company-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,897 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31,00 USD, da sich der Wert eines Western Union Company-Papiers am 08.10.2026 auf 6,33 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 69,00 Prozent verkleinert.

Alle Western Union Company-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net