S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Western Union Company-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Western Union Company eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Western Union Company-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,25 USD. Bei einem Western Union Company-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 754,717 Western Union Company-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 6,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.852,83 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,47 Prozent abgenommen.
Western Union Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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