S&P 500-Papier Weyerhaeuser-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Weyerhaeuser Anlegern eine Freude

Qualitätsdividende

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Weyerhaeuser Anlegern eine Dividende.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Weyerhaeuser am 15.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,84 USD für das Jahr 2025. Damit wurde die Weyerhaeuser-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,00 Prozent erhöht. 606,00 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. So dezimierte sich die Weyerhaeuser- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 11,40 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Blick

Der Weyerhaeuser-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 22,68 USD in den Feierabend. Das Weyerhaeuser-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,55 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,84 Prozent.

Reale Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Weyerhaeuser-Kurs via New York um 23,17 Prozent reduziert. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 5,89 Prozent statt.

Weyerhaeuser- Dividendenprognose

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,84 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,71 Prozent steigen.

Basisdaten der Weyerhaeuser-Aktie

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Weyerhaeuser steht aktuell bei 16,363 Mrd. USD. Weyerhaeuser weist aktuell ein KGV von 52,90 auf. 2025 setzte Weyerhaeuser 6,905 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,45 USD.

Redaktion finanzen.net