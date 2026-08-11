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Willis Towers Watson-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Papier Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Willis Towers Watson von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Willis Towers Watson-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Willis Towers Watson PLC
279.90 EUR -4.50 EUR -1.58 %
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Die Willis Towers Watson-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 198,94 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,503 Willis Towers Watson-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2026 163,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 326,06 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 63,90 Prozent.

Willis Towers Watson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
08.02.19 Willis Towers Watson Hold Deutsche Bank AG
05.02.18 Willis Towers Watson Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.06.17 Willis Towers Watson Overweight Barclays Capital
20.10.16 Willis Towers Watson Sell Deutsche Bank AG
31.03.16 Willis Towers Watson Buy MKM Partners

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