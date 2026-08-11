S&P 500-Papier Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Willis Towers Watson von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Willis Towers Watson-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Die Willis Towers Watson-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 198,94 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,503 Willis Towers Watson-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2026 163,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 326,06 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 63,90 Prozent.
Willis Towers Watson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Willis Towers Watson Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.19
|Willis Towers Watson Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.18
|Willis Towers Watson Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|30.06.17
|Willis Towers Watson Overweight
|Barclays Capital
|20.10.16
|Willis Towers Watson Sell
|Deutsche Bank AG
|31.03.16
|Willis Towers Watson Buy
|MKM Partners