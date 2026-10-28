S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xylem von vor 10 Jahren verdient

Frühes Investment

28.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Xylem-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Xylem-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Xylem-Papier bei 48,61 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 205,719 Xylem-Anteilen. Die gehaltenen Xylem-Aktien wären am 27.10.2026 19.103,07 USD wert, da der Schlussstand 92,86 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 91,03 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Xylem einen Börsenwert von 21,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net