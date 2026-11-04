S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Xylem von vor einem Jahr bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Xylem-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Das Xylem-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Xylem-Anteile bei 149,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Xylem-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,668 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 64,31 USD, da sich der Wert eines Xylem-Anteils am 03.11.2026 auf 96,27 USD belief. Das entspricht einem Minus von 35,69 Prozent.
Jüngst verzeichnete Xylem eine Marktkapitalisierung von 22,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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