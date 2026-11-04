S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Xylem von vor einem Jahr bedeutet

Frühes Investment

04.11.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Xylem-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Das Xylem -Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Xylem-Anteile bei 149,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Xylem-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,668 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 64,31 USD, da sich der Wert eines Xylem-Anteils am 03.11.2026 auf 96,27 USD belief. Das entspricht einem Minus von 35,69 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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