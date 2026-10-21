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S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte eine Xylem-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Xylem-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xylem Inc.
93.74 EUR 1.86 EUR 2.02 %
Charts | News | Analysen

Am 21.10.2021 wurde das Xylem-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 128,07 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,808 Xylem-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Xylem-Aktie auf 105,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 820,02 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 18,00 Prozent verkleinert.

Xylem erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
14.05.19 Xylem Market Perform Cowen and Company, LLC
19.12.18 Xylem Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
04.08.17 Xylem Outperform BMO Capital Markets
02.08.17 Xylem Outperform RBC Capital Markets
23.06.17 Xylem Outperform BMO Capital Markets

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