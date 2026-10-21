S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte eine Xylem-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Xylem-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Am 21.10.2021 wurde das Xylem-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 128,07 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,808 Xylem-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Xylem-Aktie auf 105,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 820,02 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 18,00 Prozent verkleinert.
Xylem erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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