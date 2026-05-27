S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zoetis A von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Zoetis A-Einstiegs gewesen.
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Am 03.06.2016 wurden Zoetis A-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Zoetis A-Aktie an diesem Tag 47,93 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Zoetis A-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,086 Zoetis A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 159,38 USD, da sich der Wert einer Zoetis A-Aktie am 02.06.2026 auf 76,39 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 59,38 Prozent gesteigert.
Zoetis A wurde am Markt mit 32,48 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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