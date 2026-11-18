S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zoetis A-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Zoetis A gewesen.
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Vor 10 Jahren wurden Zoetis A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Zoetis A-Anteile bei 49,89 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Zoetis A-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,004 Zoetis A-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 167,33 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Papiers am 17.11.2026 auf 83,48 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 67,33 Prozent gleich.
Insgesamt war Zoetis A zuletzt 34,30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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