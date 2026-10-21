DAX 25.634 +1,3%ESt50 6.202 +1,3%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,15 +2,9%Nas 26.612 +0,7%Bitcoin 74.849 +1,3%Euro 1,1225 -0,1%Öl 109,2 +0,3%Gold 4.132 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühe Investition

S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zoetis A von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Zoetis A eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoetis Inc (A)
70.80 EUR -0.24 EUR -0.34 %
Charts | News | Analysen

Das Zoetis A-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 50,94 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10.000 USD in die Zoetis A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 196,309 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15.712,60 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Anteils am 20.10.2026 auf 80,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,13 Prozent vermehrt.

Zoetis A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,91 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Zoetis A Aktie News

Werbung

Zoetis A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zoetis A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.06.19 Zoetis A Overweight Barclays Capital
03.05.19 Zoetis A Hold Gabelli & Co
22.08.18 Zoetis A Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
03.08.18 Zoetis A Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
16.02.18 Zoetis A Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.