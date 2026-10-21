S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zoetis A von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Zoetis A eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Das Zoetis A-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 50,94 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10.000 USD in die Zoetis A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 196,309 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15.712,60 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Anteils am 20.10.2026 auf 80,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,13 Prozent vermehrt.
Zoetis A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,91 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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