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Zoetis A-Investment

S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zoetis A von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Zoetis A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoetis Inc (A)
64.12 EUR 0.82 EUR 1.30 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Zoetis A-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 175,58 USD. Bei einem Zoetis A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,570 Zoetis A-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 71,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,63 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 59,37 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Zoetis A eine Marktkapitalisierung von 29,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Zoetis A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zoetis A nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
11.06.19 Zoetis A Overweight Barclays Capital
03.05.19 Zoetis A Hold Gabelli & Co
22.08.18 Zoetis A Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
03.08.18 Zoetis A Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
16.02.18 Zoetis A Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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