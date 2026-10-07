S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zoetis A von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren Zoetis A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Zoetis A-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 175,58 USD. Bei einem Zoetis A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,570 Zoetis A-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 71,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,63 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 59,37 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Zoetis A eine Marktkapitalisierung von 29,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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