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Frühe Investition

S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zoetis A von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Zoetis A-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoetis Inc (A)
76.12 EUR 1.84 EUR 2.48 %
Charts | News | Analysen

Zoetis A-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Zoetis A-Anteile bei 162,23 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,164 Zoetis A-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 511,56 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Anteils am 03.11.2026 auf 82,99 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 48,84 Prozent vermindert.

Zoetis A wurde am Markt mit 34,40 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Zoetis A Analysen

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Datum Rating Analyst
11.06.19 Zoetis A Overweight Barclays Capital
03.05.19 Zoetis A Hold Gabelli & Co
22.08.18 Zoetis A Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
03.08.18 Zoetis A Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
16.02.18 Zoetis A Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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