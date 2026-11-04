S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zoetis A von vor 3 Jahren bedeutet

Frühe Investition

04.11.26 16:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Zoetis A-Aktie gebracht.

Zoetis A-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Zoetis A-Anteile bei 162,23 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,164 Zoetis A-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 511,56 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Anteils am 03.11.2026 auf 82,99 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 48,84 Prozent vermindert.

Zoetis A wurde am Markt mit 34,40 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net