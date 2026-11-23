Hochrechnung

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AbbVie-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem AbbVie-Papier statt. Zur Schlussglocke war das AbbVie-Papier an diesem Tag 138,47 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,722 AbbVie-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 206,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 286,20 USD belief. Mit einer Performance von +106,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte AbbVie einen Börsenwert von 502,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net