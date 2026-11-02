S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor 5 Jahren eingebracht

Langfristige Anlage

02.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in AbbVie-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das AbbVie-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die AbbVie-Anteile bei 116,53 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,858 AbbVie-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 253,06 USD, da sich der Wert einer AbbVie-Aktie am 30.10.2026 auf 294,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 153,06 Prozent vermehrt.

AbbVie war somit zuletzt am Markt 521,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net