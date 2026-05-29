S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor einem Jahr abgeworfen

Rentable AbbVie-Investition?

So viel hätten Anleger mit einem frühen AbbVie-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die AbbVie-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des AbbVie-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 186,11 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 53,732 AbbVie-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der AbbVie-Aktie auf 217,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.698,46 USD wert. Damit wäre die Investition um 16,98 Prozent gestiegen.

AbbVie wurde jüngst mit einem Börsenwert von 382,88 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net