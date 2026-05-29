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Rentable AbbVie-Investition?

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor einem Jahr abgeworfen

01.06.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen AbbVie-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
188,10 EUR 1,40 EUR 0,75%
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Heute vor 1 Jahr wurde die AbbVie-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des AbbVie-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 186,11 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 53,732 AbbVie-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der AbbVie-Aktie auf 217,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.698,46 USD wert. Damit wäre die Investition um 16,98 Prozent gestiegen.

AbbVie wurde jüngst mit einem Börsenwert von 382,88 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
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25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
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29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
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27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

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