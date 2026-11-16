S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor einem Jahr eingefahren

Langfristige Investition

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AbbVie-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die AbbVie-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 232,36 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in AbbVie-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,037 AbbVie-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 295,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.697,11 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,97 Prozent angezogen.

AbbVie war somit zuletzt am Markt 520,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net